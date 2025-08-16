13 bin dolarlık çantayla plaja gidilir mi?

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden, stil ikonu Kate Moss'un İbiza Adası'ndaki ünlü Formentera Plajı'nda çekilen görüntüleri doğal olarak hepimizin zihnine yerleşti. Bunun en büyük nedeniyse Moss'un yaklaşık 13 bin 500 dolar değerindeki Hermes markasına ait Kelly model çantasını sıradan bir plastik çanta gibi plajda kullanmasıydı. CNN gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşları da bu görüntüleri paylaştı. Yaklaşık 70 milyon dolarlık kişisel serveti bulunan Moss'un ayağında sandaletleriyle çantasını basit bir havlu gibi taşıdığı bu sahne, Vogue dergisi tarafından da moda dünyasında ikonik anlardan biri olarak kayda geçti.

Hepimizin bildiği üzere Hermes, Birkin modeli çantasını ilk olarak Jane Birkin için tasarladı. Aslen pratik, içine çok eşya konulup, tıkış tıkış kullanılacak bir aksesuvar olarak düşünülen bu tasarım, işlev ve estetiğin kusursuz birleşimiydi. Birkin, çantasını logolu sticker'larla ve çeşitli anı eşyalarıyla süsledi. Bu orijinal çanta kısa süre önce 10 milyon dolara müzayedede alıcı buldu.

Mary-Kate Olsen'ın büyük siyah deri Hermes Kelly çantası, alt kısmı griye solmuş, çiziklerle dolu haliyle de dikkat çekiyordu. Fiyatı 10 bin doları aşmasına rağmen, çantayı tıka basa doldurulmuş eski bir evrak çantası gibi rahatça kullandı. Mary-Kate'in yıpranmış Kelly'si ilk kez internette dolaşmaya başladığında tepkiler ikiye bölünmüştü: Kimileri bu tavrı, yıllık gelirinden pahalı bir eşyaya yapılan saygısızlık olarak görürken, kimileri de ilham verici buldu.

Dua Lipa'nın Hermes Birkin'i, pahalı bir koleksiyon parçasından çok, seyahat eden bir sırt çantasına benziyor. Üzerinde Japonya ve Hindistan'dan topladığı süsler, içinde ise acı sos şişelerinden tarot kartlarına kadar "kaotik" bir düzen var. Turnelerde yanında taşıdığı kitaplar, ruh hâline göre değişen güneş gözlükleri ve birden fazla kulaklık, çantanın lüks imajını iyice sıradanlaştırıyor.

Moda tasarımcısı Marc Jacobs, plajda elinde dev boy bir Hermes Birkin ile görüntülendi. Fiyatı 9 bin ila 15 bin dolar arasında değişebilen, altın detaylı ve timsah ya da devekuşu gibi pahalı derilerden üretilebilen bu model, iki yıllık bekleme listesiyle ünlü. Jacobs'ın kendi markasını bırakıp rakip bir efsaneyi böylesine rahat bir şekilde taşıması kadar dikkat çeken bir diğer detay ise, çantanın plaj kıyafetiyle uyumlu olmasıydı.

Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün New York'ta Hermes Himalayan Niloticus Birkin çantasıyla görüntülendi; değeri yaklaşık 500 bin dolar olarak tahmin ediliyor. Ancak bu, onun lüks koleksiyonunun yalnızca bir parçası. Lopez, yıllar içinde en az 10 farklı Birkin çantayla fotoğraflandı. Üstelik çoğu zaman spor salonuna giderken, eşofman altı ve sneaker'larıyla.



ERKEKLERE ÖZEL KOLEKSİYON

Dior'un zengin mirasına yeni bir bakış sunan Diorling kapsül koleksiyonu – 'Darling' (Sevgilim) kelimesine yapılmış bir kelime oyunuyla – 1963 yılında lanse edilen aynı isimli parfümün ve 60'lı yılların sonunda İngiltere'de yine aynı adla tanıtılan koleksiyonunun izlerini taşıyor. Dior'un yeni sezonda erkeklere özel hazırladığı yeni Diorlign koleksiyonu, modanın zamansız ve cesur yorumlarından oluşan, ikonik el yazısıyla süslenmiş parçaları içeriyor. Gömleklere, yazlık takımlara, denim parçalara ve bir teddy cekete, bu 'vintage' esintili Diorling logosu nakşedilirken, logonun ışıltılı bir versiyonu tişörtlerde, sweatshirt'te ve bir kazakta da karşımıza çıkıyor.



TURUNCU RENKLE FARKLI TASARIM

Son 20 yıldır turuncu renk, lüks saat markası Omega'nın dalış saati tasarımlarının imzası haline gelerek su altında görünürlüğü ve güvenliği artırmaya yardımcı oldu. Bu ikonik turuncu renk, birçok Seamaster koleksiyonuna canlılık ve benzersiz bir estetik kattı ve bu yıl ikonik Diver 300M serisine eklenerek müşterilere paslanmaz çelikten yapılmış iki farklı model arasında seçim yapma olanağı sunuyor. Seamaster Diver 300M koleksiyonunun tamamı, yeni örgü bilezikler, kubbeli safir kristaller ve oksalik anodize alüminyum çerçevelerle kapsamlı bir yenilemeden geçti.



NİŞ PARFÜMEVİNDEN İDDİALI KREMLER

Niş parfüm dünyasında farklı bir yere sahip olan Initio markası şimdi de imza kokuları şimdi üç farklı vücut kremiyle kokuyu bir ritüele dönüştürüyor. Yoğun ve kalıcı formülleri sayesinde teninizde gün boyu kalacak bir etki, zihninizde ise unutulmaz bir deneyim bırakıyor. Musk Therapy Scented Body Cream, bergamot ve mandalinanın ferahlatıcı etkisi, beyaz miskin yumuşaklığıyla birleşerek duyuları dengeleyen huzurlu bir ritüele dönüşüyor. Atomic Rose Scented Body Cream yoğun çiçek notalarıyla zarif ama etkileyici bir koku deneyimi yaşatıyor. Oud For Greatness Scented Body Cream Oud'un asil karakterini ciltle buluşturuyor.



EN TARZ HAMİLELİK STİLİ

Kabul edelim hamile stili dendiği zaman artık hiçbirimizin aklına Rihanna dışında başka bir isim gelmiyor. Rihanna, 2025 yılı başında açıkladığı hamileliği sırasında en çok Valentino modaevinden tasarımlar tercih ediyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de yine Valentino'ya ait fular ve güneş gözlüğüyle tamamladığı kombiniyle dikkat çekti.



ÇİÇEKLERLE TAÇLANAN EGZOTİK KOKU

Lüks dünyasının en iddialı noktalarından birini kesinlikle parfümler oluşturuyor. Fransız niş parfüm evi Killian da yıllardır bu alandaki en iddialı markalardan biri. Markanın, yaz mevsiminin ruhunu ve egzotik çiçeklerden elde edilen monoi yağının büyüsünü bir araya getirdiği son parfümü 'Sunkissed Goddess' insanın kalbini çalacak türden.



ZITLIKLARIN UYUMU KİRPİKLERİNİZDE

Lüks güzellik sektöründe markaların en çok birbiriyle yarıştığı alanlardan biri kesinlikle maskaralar. Bu konuda iddialı olmak için herkes arka arkaya farklı ürünleri piyasaya sürüyor. Son olarak Yves Saint Laurent Beaute markası, Lash clash ismiyle ezber bozan bir maskarayı piyasaya çıkardı. Maskara, muazzam hacim ve couture renklerin çarpıcı birleşimini sunuyor.