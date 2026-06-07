14 dikişle konsere koştu

Sıfır Atık Festivali
'nde Sinan Akçıl
ve Emre Aydın sahne alarak binlerce hayranıyla buluştu. Gecenin ilk performansını gerçekleştiren Sinan Akçıl, enerjisi ve şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak başarılı sanatçının sahneye çıkışı kadar fedakârlığı da dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Bodrum
'da talihsiz bir kaza geçiren Akçıl'ın cam parçasına basması sonucu ayağının kesildiği ve ayağına 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Tüm yaşadığı zorlu sürece rağmen konserini iptal etmeyen sanatçı, ayağındaki dikişlerle sahneye çıkarak profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sahnedeki performansı boyunca seyircilerle sık sık iletişim kuran Akçıl, sevilen hitlerini hep bir ağızdan söyleyen hayranlarından büyük alkış aldı.