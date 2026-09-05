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Giriş Tarihi: 5.09.2026

14 yıl sonra gelen TBT!

14 yıl sonra gelen TBT!
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DJ Hakan Küfündür, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Küfündür, oyuncular Zilan Duru ve Hilal Altınbilek ile birlikte yer aldığı yaklaşık 14 yıl öncesine ait kareleri "TBT" notuyla story'sinde paylaştı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarda gençlik dönemleriyle dikkat çeken üçlünün görüntüleri, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Hakan Küfündür'ün paylaşımı, takipçilerine "Zaman ne çabuk geçiyor" dedirtirken, özellikle Zilan Duru ve Hilal Altınbilek'in yıllar içerisindeki değişimleri de dikkatlerden kaçmadı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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14 yıl sonra gelen TBT!
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