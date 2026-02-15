Haberler Günaydın Haberleri 15 Temmuz’a özel yarışma
Giriş Tarihi: 15.02.2026

15 Temmuz’a özel yarışma

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
15 Temmuz’a özel yarışma
  • ABONE OL
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında Zeytinburnu Belediyesi, tarafından toplumsal hafızayı sanatın estetik diliyle geleceğe taşımak amacıyla 'Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması' düzenleniyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "15 Temmuz bu toprakların gördüğü en büyük sivil direniştir. Bu destansı direnişin bir hafıza olarak bellek haline getirilmesi için bir yarışma başlatıyoruz" dedi. 'Direniş ve Adalet' temasıyla yarın başlayacak yarışma başvuruları 15 Mayıs'a kadar sürecek. Faysal Soysal, Gülin Tokat ve Yıldız Ramazanoğlu'nun jürisinde yer aldığı yarışmada birinciye 100 bin lira para ödülü verilirken, 500 bin liralık da film yapım desteği sağlanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz’a özel yarışma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz