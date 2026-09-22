16 yaşında baş viyolacı seçildi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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ÜLKEMİZİ yurtdışında başarıyla temsil eden piyanistlere bir yenisi daha eklendi. 16 yaşındaki genç müzisyen Demirkan Yay, Avrupa Gençlik Orkestrası Akademisi'ne (EYOA) tam bursla kabul edilmesinin ardından viyola grubunun liderliğine seçilerek Almanya'da Türkiye'yi temsil etti. 17 Avrupa ülkesinden seçilen 76 genç müzisyen arasında yer alan 16 yaşındaki Yay'ın Mannheim'da verdiği konser ilgiyle izlendi. Aynı zamanda akademik eğitimini başarıyla sürdüren Yay, LGS'de yüzde 0,6'lık dilime girerken bugün IB Diploma Programı kapsamında ileri düzey matematik ve fizik eğitimi alıyor.