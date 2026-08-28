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Giriş Tarihi: 28.08.2026

18 ülkeden gazeteciler dizi platolarını gezecek

18 ülkeden gazeteciler dizi platolarını gezecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 28-30 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı kapsamında Türk dizilerinin popüler olduğu 18 ülkeden gazeteci, 'Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri Çalıştayı'na katılacak. Gazeteciler, Türk dizilerinin yapım süreçlerini, setlerini, yerinde görecek.

BOĞAZ'DA GEZİ DÜZENLENECEK
Öte yandan program boyunca katılımcılar dizi ve film platolarını da ziyaret edecek. Plato ziyaretlerinin ardından, sunduğu eşsiz manzaranın yanı sıra yalıları ve tarihi dokusuyla da öne çıkan ve Türk dizilerinin vazgeçilmez olan İstanbul Boğazı'nda bir tur düzenlenecek. Programın son gününde ise İstanbul'un önemli tarihi ve kültürel miras alanlarından Topkapı Sarayı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret edilecek. Program, çok sayıda dizi ve film çekimine ev sahipliği yapan tarihi evleri, dar sokakları ve Haliç manzarasıyla öne çıkan Balat ve Fener semtlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL BOĞAZI #TOPKAPI SARAYI #CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

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18 ülkeden gazeteciler dizi platolarını gezecek
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