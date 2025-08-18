1960’ların Ege’sinde imkansız aşk öyküsü

Oyuncu Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği 'Bak Postacı Geliyor' filminde Fırat Çelik de rol aldı. Çelik filmde kasabanın jandarma komutanı 'Cahit'e hayat verdi. Filmde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı 'Osman' karakteriyle aynı kıza aşık olan Fırat Çelik'in canlandırdığı Cahit Komutan, aşkları için kıyasıya bir rekabet içinde olacak. İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan Osman'ın 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı Gülizar'la kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcısı Polat Yağcı. Filmin 2026'nın başında vizyonda olması planlanıyor.