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Giriş Tarihi: 14.07.2026

20 yaşındaki Rıfat’ın yeni hayat arayışı

20 yaşındaki Rıfat’ın yeni hayat arayışı
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Ahmet Küçükkayalı'nın yönettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Geliştirme ve Yapım Desteği ile hayata geçirilen 'Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da' filmi, 21 Ağustos'ta Türkiye'de gösterime girecek. Mert Kılıç, Bengisu Baykal, Ahmed Saka, Nevin Alp, Hilmi Özçelik, Mehmet Usta ve Abdül Süsler'in oynadığı filmin konusu şöyle; 1983'te Zonguldak'ta yaşayan 20 yaşındaki Rıfat'ın babası gibi madenci olması beklenmektedir. Beklenmedik bir nişan, onu Almanya'ya uzanan maceralı bir yolculuğa çıkarır. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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20 yaşındaki Rıfat’ın yeni hayat arayışı
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