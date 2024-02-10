20. yılını özel konser ve pastayla kutladı

Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılını 5 bin müzikseverlerle beraber kutladı. Biletlerin bir ay önce bittiği konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Yalın, "Benim için çok önemli bir akşam. 'Zalim'le başlayan kariyerim çok hızlı ilerledi. Herkesin aklında 'Bu adamın şarkıları 20 sene sonra da olacak mı?' sorusu vardı. Yıllar, bunun motivasyonuyla geçti. Bunun için çok emek harcadım. Bunu gerçekleştirdiğim için gururluyum" diyerek yanıtladı. Yalın özel hazırlanan pasta, alkışlar eşliğinde sahneye geldi.