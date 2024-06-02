20 yıllık meslek hayatımda böyle bir şey görmedim

Yalınönceki akşam Beşiktaş Stadyumunda yılın konserine imza attı. Yalın'ı dinlemeye 45 bin seveni geldi. Beşiktaş Stadyumu'nu tıka basa dolduran müzikseverleri sahneye çıkınca gören Yalın, "Gözlerime inanamıyorum, bu bir rüyamı? Rica etsem ışıkları açabilir misiniz? Bu muhteşem tabloyu görmek istiyorum. 20 yıllık müzik hayatımda böyle bir şey görmedim, beni çok mutlu ettiniz. Demek ki sizlerin gönlünde bir yer etmişim. Aylar öncesinden satılan biletlerden böyle olacağı belliydi" diyerek söylediği şarkılarla sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.