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’de aşk başkadır

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü... Uğruna milyonlarca şarkının, şiirin yazıldığı, filmin çekildiği aşkın, en güzel anlatıldığı mecralardan biri de dizileri... ATV’nin tutkulu aşıkları, 14 Şubat için GÜNAYDIN’a özel pozlar verdi

Giriş Tarihi: 14.2.2018
Atv’de aşk başkadır
AŞK HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMAMAKTIR
Kanatsız Kuşlar dizisinin Zeynep ile Onur'u ve Nefise ile Muzaffer'i tıpkı Love Story filmindeki gibi 'Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır' diyenlerden.

GENÇLİK BAŞIMDA DUMAN
Kırgın Çiçekler'in iki genç aşığı Eylül ve Ali, tıpkı şarkı sözündeki gibi 'Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan' günleri yaşıyor.

SENSİZ BEN NEFES ALAMAM
Aşk ve Mavi dizisinin Mavi ve Ali'sinin ilişkisi Emrah'ın unutulmaz şarkısındaki gibi: 'Sensiz ben alamam...'

ÖLSEM SÖYLEYEMEM
Sen Anlat Karadeniz'de Tahir ile Nefes'in ilişkisi tıpkı 'ın dizelerindeki gibi: 'Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem.' Dizide Mustafa ile Asiye de tutkulu bir çift.

BENİ BIRAKMA
'nin günlük dizisi Beni Bırakma'nın Emre ile Zeynep'i ve Tarık ile Meltem'i de birbirine aşık.

VAZGEÇMEM SENDEN ASLA
Cennet'in Gözyaşları dizisinin Cennet'i ile Selim'i birbirlerinden vazgeçemeyen iki aşık.Çiçekler'in iki genç aşığı Eylül ve Ali, tıpkı şarkı sözündeki gibi 'Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan' günleri yaşıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM 20:00
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Atv’de aşk başkadır
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