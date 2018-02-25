‘O şarkım, Türk milletinin askerine seslenişidir’

Sinan Akçıl, geçtiğimiz perşembe TRT Müzik'te başlayan 'Sinan'la Farklı Sahne' programının ilk bölümünde; eski sevgilisi Otilia ve Serdar Ortaç'ı ağırladı. Akçıl programda, Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Mehmetçik için yaptığı 'Yakında Döneceksin' şarkısını izleyiciyle birlikte söyledi. TRT Müzik Koordinatörü Süleyman Bektaş'ın da hazır bulunduğu canlı yayın öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, "İlk programımda uğurlarım olarak Otilia ile Serdar'ı ağırlamak istedim. Serdar benim için popun kralı, Otilia ise benim için çok değerli" diye konuştu. Akçıl, Afrin için şarkı yapması nedeniyle halkın kendisini milli sanatçı unvanına layık görmesiyle ilgili "Çok mutlu oldum. Çok fazla asker ailesinden dua aldık. O şarkı, Türk milletinin askerine seslenişidir" dedi.

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