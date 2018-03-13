‘Bir daha Woody Allen ile çalışmam’

İsmi çocuk tacizi iddialarıyla gündemden düşmeyen ünlü yönetmen Woody Allen
'a bir tepki de usta oyuncu Michael Caine'den geldi. Allen'ın 1987 tarihli 'Hannah and Her Sisters' adlı filmiyle Oscar kazanan 84 yaşındaki Caine, "Çocuklara karşı şiddet ve kötü muameleyi durdurmaya yönelik çalışmalar yapıyorum. Bu konudaki duruşum belli" dedi. Woody Allen'ı eski eşi Mia Farrow ile tanıştıran kişi olduğunu da belirten Caine, "Woody'yi çok severdim. Onunla çalıştığım için pişman değilim, bunu masumca yaptım ama bu bir daha olmayacak" diye konuştu. Allen'ın kızı Dylan Farrow, yaptığı açıklamada babasının çocukken kendisini taciz