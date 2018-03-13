Çağla Şıkel'e büyük şok!

Çağla Şıkel ile 2015'te boşandığı Emre Altuğ oğulları Kuzey ve Uzay'ı da alarak Erzurum- Palandöken'deki bir otelde düzenlenen festivale katıldı. Festivalden dönen Çağla Şıkel büyük şok yaşadı! Mankenin evine hırsız girdi. Hırsızın bir odanın camını kırarak eve girdiğini söyleyen Çağla Şıkel, "Malın önemi yok, her yere sensör koydurdum" dedi.
Giriş Tarihi: 13.3.2018 15:19Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 15:35
ÜNLÜ MODELİN EVİNDEN ÇOK SAYIDA EŞYA VE TAKI ÇALINDI
Çağla Şıkel'in 2015'te boşandığı Emre Altuğ ve oğulları ile Palandöken'de olduğu sırada evine hırsız girdi. Ünlü modelin evinden çok sayıda eşya ve takı çalındı.