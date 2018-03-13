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Çağla Şıkel'e büyük şok! Çağla Şıkel ile 2015'te boşandığı Emre Altuğ oğulları Kuzey ve Uzay'ı da alarak Erzurum- Palandöken'deki bir otelde düzenlenen festivale katıldı. Festivalden dönen Çağla Şıkel büyük şok yaşadı! Mankenin evine hırsız girdi. Hırsızın bir odanın camını kırarak eve girdiğini söyleyen Çağla Şıkel, "Malın önemi yok, her yere sensör koydurdum" dedi.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 15:35