Seren Serengil ve Yaşar İpek neden ayrıldı?

Birliktelikleriyle olduğu kadar ayrılıklarıyla da magazin gündemine bomba gibi düşen Seren Serengil - Yaşar İpek çiftinin ayrılığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Seren Serengil, zorlu süreçte yanında bulunan Yaşar İpek ile kısa süreli bir beraberlik yaşamıştı. Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek için; ‘Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmemi sağladı’ açıklamasını yapmıştı. Ayrılık sebepleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikili Instagram hesaplarından ayrılığı duyurmakla yetinmişti. Temmuz’da evlenecekleri konuşulan ancak ani bir kararla ayrılan Seren Serengil ve Yaşar İpek’in ayrılık sebepleri ortaya çıktı. Seren Serengil canlı yayında açıkladı
Giriş Tarihi: 13.3.2018 16:44Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 16:46
Seren Serengil ve Özay Bakır ikilisi evliliğe giden ilişkilerini ani bir kararla sonlandırmıştı. İlişkinin bitmesinden sonra zor günler atlatan Seren Serengil'in yanında Yaşar İpek olmuştu.