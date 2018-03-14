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Gelinliğini almaya da o jetle gitmiş

Dubai’deki bekarlığa veda partisinden dönerken vefat eden ’ın, düşen jetle iki hafta önce Paris’e gittiği ortaya çıktı. Başaran, annesiyle gittiği Paris’te beğendiği gelinliği alıp dönmüş

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018
Gelinliğini almaya da o jetle gitmiş
ZUHAIR MURAD TASARIMI
Bekarlığa veda partisinden dönerken hayatını kaybeden 'la ilgili hüzünlü bir ayrıntı ortaya çıktı. 14 Nisan'da Murat Gezer ile düğünü olan Başaran, iki hafta önce gelinliğini almak için, düşen jetle Paris'e gitmiş. Başaran, Zuhair Murad imzalı gelinliğini alıp gelmiş. O gelinlik, odasında asılı kaldı.

BABA ODASINA GİREMİYOR DAMAT PERİŞAN
KAZANIN ardından yasa boğulan baba Hüseyin Başaran, serum ve yatıştırıcılarla ayakta durmaya çalışıyor. Kızının odasına ise giremiyor. Damat Murat Gezer ise Başaran Ailesi'nin evinde kalıyor ama kimseyle konuşmuyor.

11 AİLE DNA ÖRNEĞİ VERDİ
Uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişinin aileleri, önceki gün İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA örneği verdi.
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