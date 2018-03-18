Bu toprakları kimse işgal edemez!

Elif Zamanı' isimli ikinci albümünü çıkaran Elif Buse Doğan, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı...



Sizi tanıyabilir miyiz?

24 yaşındayım. Kocaeli doğumluyum. Müziğe 7 yaşındayken bağlama çalarak başladım. Öncesinde evde sazlı sözlü sohbetler olurdu. Annemin bana sürekli türkü okuması, dedemin repertuvar defterini özenle saklaması; hep bunlar dikkatimi çeken şeylerdi. Bunları görünce 'Ben de müzik yapabilir miyim?' diye sordum. İlkokulda yarışmalara katıldım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na girdim. O bittikten sonra 'Hayatımın tamamı müzik olabilir mi?' dedim. Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım. Keman ve piyano eğitimi aldım. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda bulundum. Şu anda halen devam ediyor. TRT Müzik'te 'Aşk İçin' programını yaptım. Şimdi de 'Nefesten Sese' programını Serkan Çağrı ile yapıyorum.

TÜRKÜLERLE NÖTRLENİYORUM



Çok gençsiniz; neden pop değil de türkü söylemeyi tercih ettiniz...

Tamamen ailesel faktörler. Sivaslı oluşumuz... O kültürün içinde büyümüş olmam etkili olsa gerek. Türkü söylemek zordur. Çünkü medyatik bir tarafı yoktur. O kodlar işlenmiş bende; o yüzden daha başarılı olacağımı düşündüğüm için türkü söylemeyi tercih ettim. Başka tarz müzikler de dinliyordum ama türkü söylerken tamamen nötrleniyorum. Ve bunu yakaladığım çok az şey var hayatımda.

MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ



Türkiye gündeminden bahsedersek... Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bir sanatçı olarak neler diyeceksiniz?

Bu zamanda müzik yapılmasının doğru olmadığını söyleyen insanlar var; bence öyle değil, askerlerimizin de morale ihtiyacı var. Bir fırsat verilirse moral konseri vermek isterim. Mehmetçiğimizin yanındayız. Askerimiz olmasa bugün burada yaşamımızı rahat bir şekilde sürdüremeyiz. Kendi topraklarımıza, kendi kültürümüze sahip çıkıyoruz. Ben de onlardan biriyim, zorlu bir görevde olmasam da biz var oldukça bu topraklar işgal edilemez!

ARKADAŞLARIM TÜRKÜ SÖYLEDİĞİM İÇİN ŞAŞIRIYOR

Albüm çalışmanızı anlatır mısınız?

'Elif Zamanı' ikinci solo albümüm. Çıkış eserimiz, 'Ağlarım'. 15 türkü var; Yüksel Baltacı, Sezen Aksu, Muharrem Ertaş, Prof. Erol Parlak'ın. Ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın'ın bestesini sesime çok yakışacağımı düşünüp seslendirdim. Gerçekten albümün en çok dinlenilen eseri 'Gülüm Soldu' oldu. Çok onore oldum İbrahim Bey'in eserini okuduğum için.



Arabesk şarkının rock, türkünün pop tarzda okunmasına; eğitimli bir türküsever olarak ne söyleyeceksiniz? Dejenere oluyor mu türküler?

İki faktörlü bakmak lazım. Gençlere sevdirmek amaçlı olarak türküler okunabilir. Ama denetim altında, orijinalliği bozulmadan okunmalı. Bu işin aranjesini yapanın türkü bilmesini isterim. Çünkü, gençler o isimleri takip ettikleri için onlardan türkü dinlemiş ve en azında bir türkü de olsa bilmiş oluyorlar. Çevremdeki arkadaşlarım çok şaşırıyor türkü okuduğum için.

TARKAN'LA DÜET İSTERİM



Siz türküyü pop tarzda okuyubilir misiniz?

Evet, öyle tuhaf şeyler deneyebilirim.



Kimleri dinlersiniz?

En çok Sezen Aksu. Bütün parçalarını bilirim. Sıla ve Bülent Ortaçgil'i de çok dinlerim. Bir türkü geçeceksem mutlaka ana kaynağından dinliyorum.



Müziğin dışında hobileriniz var mı?

Haftanın altı günü spor yapıyorum. Sağlıklı yaşamayı çok seviyorum. Dünyayı gezmeyi çok seviyorum. 15 ülkeyi gezdim. Gittiğim yerlerin fotoğraflarını çekiyorum.



Müzikle ilgili hayalleriniz nedir?

Biraz iddialı olacak ama halk müziği yorumcuları denildiğinde akla gelen ilk isim olmak istiyorum.



Düet yapmak istediğiniz bir isim var mı?

Tarkan'la düet yapmak isterim. Onunlu bir türkü okumak isterim.



Sakin yapıda biri misiniz?

Dışarıya pek belli etmem duygularımı ama içimde yaşarım.