Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Dünyanın ilk tesettürlü modeli Halima Duran (Aden) İstanbul'da!

Dünyanın ilk i (Aden) 'da!

Dünyanın ilk i ünvanını taşıyan asıllı Amerika'lı bir defileye katılmak üzere 'a geldi. Duran, 'nda çiçeklerle karşılandı.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 20:43 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 20:49
Dünyanın ilk tesettürlü modeli Halima Duran (Aden) İstanbul'da!

Dünyanın ilk i olan asıllı 'li bir defileye katılmak üzere 'a geldi.
ABD'li Halima Aden, pazartesi günü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın hazırladığı özel bir defileye katılmak üzere ait uçakla 'ten İstanbul'a geldi. Sempatik tavırlarıyla dikkat geçen dünyanın ilk tesettürlü modeli unvanını elinde bulunduran , 'nda çiçeklerle karşılandı. Aden, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Dünyanın ilk tesettürlü modeli Halima Duran (Aden) İstanbul'da!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın ilk tesettürlü modeli Halima Duran (Aden) İstanbul'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN