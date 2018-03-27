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: üyelerinin gizli verileri sızdırıldı

’dan şok iddia! Başkanı Garo Mafyan, birliğe ait gizli bilgilerin yönetimden üç kişi tarafından, 31 Mart’taki seçim öncesi tarafından başlatılan MSG Değişim Hareketi’ne sızdırıldığını söyleyerek dava açtı. MSG Değişim Hareketi'nin liderliğini, destekli Candan Erçetin yapıyor. Garo Mafyan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Bu affedilemez, hukuk dışı konuyla ilgili adli işlem başlattık. Bu durumun Candan Erçetin'in tercihi olmadığına inanıyor, yanındaki bazı isimlerin oyununa geldiğini düşünüyorum. MSG'nin etik kurallarına saygımdan dolayı susuyorum.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 09:57
Garo Mafyan: MSG üyelerinin gizli verileri sızdırıldı

GÜNAYDIN - ÖMER KARAHAN

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği () Başkanı , 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi, tarafından başlatılan MSG Değişim Hareketi oluşumunun, üye bilgilerini bir ajansa sızdırdığı için hukuki sürecin başladığını söyledi. 13 yıldır MSG'nin başkanı olmasına rağmen başkan odası bile olmayan Mafyan ile MSG binasında buluştuk. Başkanlığı döneminde etik değerlere ve kuruma olan inancından ötürü hiçbir yeni eser icra etmeyen Mafyan, 31 Mart'taki seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu:

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Garo Mafyan: MSG üyelerinin gizli verileri sızdırıldı
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