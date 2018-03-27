Garo Mafyan: MSG üyelerinin gizli verileri sızdırıldı

GÜNAYDIN - ÖMER KARAHAN

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Garo Mafyan, 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi, Candan Erçetin tarafından başlatılan MSG Değişim Hareketi oluşumunun, üye bilgilerini bir ajansa sızdırdığı için hukuki sürecin başladığını söyledi. 13 yıldır MSG'nin başkanı olmasına rağmen başkan odası bile olmayan Mafyan ile MSG binasında buluştuk. Başkanlığı döneminde etik değerlere ve kuruma olan inancından ötürü hiçbir yeni eser icra etmeyen Mafyan, 31 Mart'taki seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu: