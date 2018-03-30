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Beykoz’a ‘’ mahallesi kuruldu

Atv’nin yeni dizisi ‘’in çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştiriliyor Buraya dizi için yeni evler, iş yerleri, kafeler yapılarak yeni bir mahalle oluşturuldu

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Beykoz’a ‘Masum Değiliz’ mahallesi kuruldu

ATV'nin bu hafta sonu ekrana getireceği Koliba Film yapımı yeni dizisi '', ilginç senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla olduğu kadar zengin prodüksiyonu ile de dikkat çekecek. Dizi, 'un dört bir yanında özel olarak dizayn edilen mekanlarıyla ilgi odağı olacak. 'Masum Değiliz'in çekimlerinin büyük bölümü Beykoz'daki Kundura Fabrikası'nda gerçekleştiriliyor. Buraya dizi için yeni evler, iş yerleri, kafeler yapılarak adeta yeni bir mahalle oluşturuldu. Dizinin başrol oyuncusu 'in canlandırdığı ''in evi, kafesi, halasının evi; bulunuyor. Ayrıca aynı bölgeye heykeltıraş 'Umut'un (Sercan Badur) atölyesi de kuruldu. 'Masum Değiliz', sadece burayla değil; Çavuşbaşı, Reşadiye, Kalamış ve 'deki birbirinden güzel mekanlarıyla da beğeni toplayacak. Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ve Pelin Karamehmetoğlu'nun yazdığı dizide başrolleri; Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, , Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor. 'Masum Değiliz', atv'nin 2018'e damgasını vuracak en iddialı yapımlarından biri olacak. 'Masum Değiliz'in ilk bölümü, yarın saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

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Beykoz’a ‘Masum Değiliz’ mahallesi kuruldu
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