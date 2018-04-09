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Sahnede 'ye !

Sahne aldığı mekanda 19 yaşındaki hayranının karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan , "19 yaşında olsaydım seni kaçırmazdım" dedi.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 20:12 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 20:30
Sahnede Yıldız Tilbe'ye evlilik teklifi!

, sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan yeni albümü 'Kış Gülleri'nin ilk konserinde ünlü şarkıcı, hem yeni şarkılarını hem de eski parçalarını seslendirdi.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN YILDIZ?"

konser sırasında Tilbe bir de aldı. Tilbe, "Benimle evlenir misin Yıldız?" diye bağıran genç hayranına, "Kaç yaşındasın?" diye sordu.

"19 YAŞINDA OLSAYDIM SENİ KAÇIRMAZDIM"

Hayranının 19 yaşında olduğunu öğrenen Tilbe, "19 yaşında olsaydım seni kaçırmazdım" diyerek herkesi güldürdü.

(Habertürk)

Sahnede Yıldız Tilbe'ye evlilik teklifi! İşte o anlar

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Sahnede Yıldız Tilbe'ye evlilik teklifi!
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