Özge Doğru: Ayakta kanun çalıp şarkı söyleyen tek kadın benim

'Mutlu Son' albümünde yer alan 'Bizi Unutmam' adlı parçada Enbe Orkestrası ile iş birliği yapan Özge Doğru
, bir yandan öğretmenlik ve koro şefliğine de devam ediyor. Uzun yıllar sahnede kanun çalıp şarkı söyleyen Doğru, yeni projelerini anlattı... Enbe ile ortak bir projede yer alma fikriniz nasıl ortaya çıktı? Behzat Gerçeker
'le daha önceden tanışıyorduk. Samsun Demir'le yaptığımız bir toplantımız esnasında, bir katkıda bulunmak istediğini söyledi ve düet yapma kararı aldık. Bu da 'Bizi Unutmam'a nasip oldu. Bize müzikal geçmişinizden bahseder misiniz?
Ortaokul, lise ve üniversite eğitimimi İTÜ TMDK'da tamamladım. Üniversitede Çalgı Yüksek/Kanun Bölümü'nde okudum. Şimdi bir yandan müzik öğretmenliği yapıyorum, bir yandan da 12 yıl önce kurduğum koroyu yönetiyorum. Zihinsel engelli çocuklara da müzik öğretmenliği yaptım. Albüm yapmaya ne zaman karar verdiniz? Çırağan Sarayı
'nda uzun yıllar kanun çalıp şarkı söyledim. O süreçte çok teklif aldım. İzleyicilerim arasında Sezen Aksu
, Ajda Pekkan
, Seda Sayan ve Tony Blair
gibi ünlü isimler vardı. Sezen Hanım, sesimin çok güzel olduğunu ve bunu değerlendirmem gerektiğini söyledi. Çırağan'a gelen konuklar benden hatıra olarak CD istiyordu. Bu şekilde yola çıktım. Kanun icracısı, şarkıcı, koro şefi ve müzik öğretmenisiniz. En çok hangisi sizi yansıtıyor?
Benim için hepsi çok önemli. Kanun icracılığım ve şarkıcılığım biraz daha ön planda ama öğretmenliğe ve koro şefliğine de devam ediyorum. Kendimi şarkıcı değil, sanatçı olarak tanımlıyorum. Hatta gerçek sanatçıyım diyebilirim. Koro şefliği ve öğretmenlikte sürekli bir şeyler öğretmek, sizi sanatsal anlamda köreltir mi?
Köreltmez; aksine, bilgileri sürekli tekrarlamamı ve kendimi geliştirmemi sağlıyor. İnsanlarla uğraşmak tabii ki yorucu oluyor ama bu işleri zevk aldığım için yapıyorum. GİT GİDE GÜÇLENDİM Kanun icracılığında kadınların ön planda olmamasını neye bağlıyorsunuz?
Kanun, çalınması zor bir saz. Dolayısıyla, kas gücünden dolayı erkekler bu konuda daha avantajlı oluyor. Kanun çalmak, aynı zamanda içten gelen bir yetenekle de alakalı. Aslında kanunu çalan eller değil, yürektir. Ben okuldayken de kanun icracılığında en iyiler arasındaydım. Rahmetli hocam Şehvar Beşiroğlu da beni çok yönlendirdi ve bana cesaret verdi. Gün geçtikçe daha da güçlendim ve daha iyi bir yere ulaştım. Aslında bu işte erkek-kadın gibi bir ayrım söz konusu değil fakat kanunu daha çok erkeklerin tercih ettiğini söyleyebilirim. Müzik sektöründe kendinize rakip gördüğünüz kimse var mı?
Rakip gördüğüm kimse yok; rekabeti sevdiğimi söyleyemem. Herkesin kendine göre bir tarzı ve yorumu var. Popüler müzik piyasasında zaten rakibim yok. Dünya üzerinde, ayakta kanun çalıp şarkı söyleyen tek kadın sanatçı benim. Bunun megalomanlık olarak anlaşılmasını istemem. Keşke daha çok insan bunu yapabilse ve ben de öğretebilsem... Pop şarkıcısı olarak değerlendirilirsem durum değişebilir fakat ben daha çok kanunla ön plana çıkıyorum. Benzerim olmadığı için rakibim de yok.