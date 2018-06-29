Güzel oyuncu Özgü Namal yaşadığı köyde görüntülendi!
4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı. Oyuncu Özgü Namal nefes terapisti Serdar Oral ile 2013’te aşk yaşamaya başlamıştı, çocukları Nefes’i, Nisan 2015’te, Elem Su’yu Aralık 2016’da dünyaya getirmişti. Anne olunca ekrana veda eden Özgü Namal oğlu ve kızını doğa ile iç içe büyütmek için İstanbul Zekeriyaköy’e taşınmıştı. Ama yine adres değiştirdiği, üstelik bu kez radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. Özgü Namal ailesini alarak Muğla-Köyceğiz’in bir köyüne yerleşti. Özgü Namal gününü çocukları, tavukları ve bahçesine ektiği sebze-meyveyle ilgilenerek geçiriyor.
Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:49Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 09:55
İLK KEZ OBJEKTİFLERE TAKILDI
Özgü Namal, uzun süredir yaşadığı Köyceğiz'de yıllar sonra görüntülendi. Oyuncunun, 1.5 yaşındaki kızı Elem Su ise ilk kez objektiflere takıldı.