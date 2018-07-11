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Fena kapıştılar!

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Fena kapıştılar!
Şarkıcı , geçtiğimiz ay ayrıldığını açıkladığı sevgilisi Hassan Jameel ile Meksika'da görüntülendi. Sık sık ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelen ünlü çift, önceki gün bir otelin havuz başında sohbet ediyordu. İkili arasında birden hararetli bir tartışma çıktı. Rihanna; çevredekilere aldırmadan bağırıp çağırırken, Suudi milyarder Jameel, kavganın dozunun artması üzerine şezlongta oturan sevgilisini bırakıp gitti. Tek başına kalan Rihanna ise bir süre uzaklara bakarak sigara içmeye devam etti.
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Fena kapıştılar!
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