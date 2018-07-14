Hıçkırık skandalı

KANAL D ekranlarında yayınlanan ve Kerime Nadir'in 'Hıçkırık
' adlı romanından uyarlanan günlük dizi 'Hıçkırık'; 10 Ocak'ta başlamış, 28 Şubat'ta yayınlanan 50'nci bölümüyle ekrana veda etmişti. Dizinin bitmesinin ardından yapım şirketi Birsel Yapım
hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; oyuncular ve set ekibi, çalıştıkları 30 bölümün parasını alamadıklarını ve yapımcılar Sinan Akad
ve Sevgi Birsel'e ulaşamadıklarını ileri sürdü. Yapımcıların adres ve telefon numaralarını değiştirerek sırra kadem bastıkları iddia edildi. Dolandırıldıklarını iddia eden oyuncular ve set ekibi, alacaklarının 2 milyon liraya yakın olduğunu, 20 bölüme kadar ödeme yapan yapımcıların son 30 bölüm için ekibe defalarca söz vermelerine rağmen ödeme yapmadıklarını belirtti. Bunun üzerine oyuncuların ve teknik ekibin seti bırakarak eylem yaptığını kaydeden mağdurlar, dizinin stil danışmanı olan Uğurkan Erez
'in bir sandalyenin üzerine çıkarak bir konuşma yaptığını ve "Herkesin parasını ödeyecekler. Akad ve Birsel ödemezse ben ödeyeceğim; şeref ve namus sözü" dediğini ileri sürdü. Fakat Erez'in şaibeli bir icra davasıyla kalan parayı hesabına geçirdiği de iddia edildi. Kanal D tarafından yapım şirketine tüm bölümlerin ödemesinin yapıldığını, fakat Birsel Yapım tarafından kendilerine ödeme yapılmadığını belirten mağdurlar, 'Hıçkırık' dizisinin bir bölümlük maliyetinin yaklaşık 60 bin lira olduğunu, 30 bölümlük para düşünüldüğünde bu meblağın 1 milyon 800 bin liraya ulaştığını ileri sürdü. ORTADAN YOK OLDULAR
'Hıçkırık' dizisinin oyuncu ve set çalışanlarının; Sinan Akad ve Sevgi Birsel hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Akad ve Birsel'in kaçmasını engellemek için yurt dışı yasağı talebinde bulunacak olan mağdurlar, "Önce telefonlarını, sonra şirketin adresini değiştirdiler. Geçtiğimiz günlerde evlerine gittik, evlerinden de taşınmışlar. Komşularına sorduğumuzda 'Herkese borç takıp kaçtılar' dediler. Hakkımızı almadan bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.