Kıbrıs’ta eğlenceli Beyrut geceleri

Ortadoğu'nun ünlü gece kulübü Skybar Beirut'un yeni markası Sky Kyrenia, önceki gece Kaya Palazzo
Resort Girne'de kapılarını açtı. Beyrut'un efsane partileri ve şovlarını Girne'ye taşıyan Sky Kyrenia'nın açılışında eğlence zirve yaptı. Mekan, 400 kişilik kapasitesiyle Kıbrıs
gece hayatının nabzını tutmaya başladı. İstanbul eğlence hayatında 2000'li yıllarda moda olan havaya peçete atma modası da geri döndü. Konuklar, gece boyunca ellerindeki peçeteleri havaya atarak eğlendi. Açılış için Girne'ye giden Skybar Beirut CEO'su Chafik Al Khazen, çalan müziklerle yerinde duramadı. Sık sık DJ kabinine çıkan Al Khazen, masaları da dolaştı. Misafirlere ve barmenlere peçete atan eğlence gurusu, gecenin finalinde dansçılarla peçete şovu yaptı. SÜPERSTAR'DAN ŞOV
Süperstar Ajda Pekkan
ise Kaya Palazzo'nun iskelesinde konser verdi. İlk kez iskelede konser deneyimi yaşayan Pekkan, 1.5 saat sahnede kaldı. Süperstar, "Hem konser, hem de tatil için Kıbrıs'a geldim ama denize giremedim" dedi. Ünlü yıldız, konserde giyeceği ikinci kıyafetin yırtıldığını da söyledi. Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya'nın evsahipliğini yaptığı açılış gecesine; Şehnaz- Haluk Shefik, Tuğba-Nuri Develi, Zeynep-Murat Tarman ve Gökçe Atuk gibi isimler de katıldı.