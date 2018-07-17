Tek ses tek yürek

Magazin dünyasının ünlüleri, 15 Temmuz
'un ikinci yıldönümünde bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı verdi. 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü
'nde 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen buluşmaya; Saruhan Hünel, Orhan Gencebay
, Bülent Serttaş
, Aslı Hünel, Şenol İpek
, Yusuf Güney ve Reyhan Karaca gibi isimler katıldı. Ünlüler, ihaneti asla unutmayacaklarının mesajını verdi...
- Polat Yağcı:
"15 Temmuz'un bizim için önemi büyük. 250 şehit ve 2 bin 500'ün üzerinde gazimiz var. Geçen sene de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydik, yine buradayız. Milletimiz bu ülke, bu vatan için gözünü kırpmadan can verdi. Bugün yan yana, omuz omuza durma günü."
- Yusuf Güney:
"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletçe zor günler geçirdik. Hâlâ o günkü olayları üzerimizde hissediyoruz. Allah'ım bize bir daha böyle kanlı bir hain gece yaşatmasın."
- Saruhan Hünel:
"15 Temmuz bizler için milat oldu. Birçok sanatçı arkadaşımızla birlikte sekiz şehir gezip demokrasi mitinglerine katıldık. Allah bu yolda bizimle birlikte yürüyen herkesten razı olsun. İnşallah güzel ülkemiz bir daha böyle bir olayla karşılaşmaz. Hep bir olalım, güçlü olalım"
- Aslı Hünel:
15 Temmuz 2016'da Türkiye ve tüm İslam âlemi, haç ile hilal arasındaki en büyük mücadeleye şahit oldu. Canlarını seve seve veren şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun."
- Nur Yerlitaş:
"15 Temmuz günü Bodrum'daydım. Ertesi gün İstanbul'a dönmüştüm ve büyük hüzün içindeydim. O kadar çok askerimizin, polisimizin, milletimizin canı yandı ki, söyleyecek kelimeler bulamıyorum. Çok üzgünüm. Allah bir daha böyle kötü günleri milletimize yaşatmasın."
'KİMSE TOPRAĞIMIZA GÖZ DİKEMEZ'
- Orhan Gencebay:
"15 Temmuz var oluş günlerimizden bir tanesi. Yüzümüzün akıyla çıktık. Şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize Allah selamet versin, onları çok seviyoruz. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere ülkemize sahip çıkan yöneticilerimize teşekkür ederiz."
- Bülent Serttaş:
"Dış güçleri sevindirecek bir durum bırakmadığımız için sevinçliyiz. Allah'ımıza bin şükür. Bizde bu vatan ve bayrak sevgisi olduğu sürece, hiç kimse bir santim toprağımıza bile göz dikemez. Sayın Erdoğan'ın gösterdiği yoldan emin adımlarla yürüyoruz."
- Metin Şentürk:
"Vatanımıza el uzatan herkesin elleri kırılacak. Sonsuza kadar azap içinde yaşayacaklar. Bu ihaneti unutmayacağız ve unutturmayacağız."
'YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN DEMOKRASİ'
- Şenol İpek:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Karanlığın aydınlığa kavuştuğu bir geceydi 15 Temmuz günü. Atatürk Havalimanı
'na ilk gidenlerden biriydim. Mücadelemiz orada başlayıp demokrasi nöbetleriyle devam etti ve bugünlere geldi. Bu günü unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi." 'FETÖ'YE BOYUN EĞMEDİK' - Reyhan Karaca: "
FETÖ'ye millet olarak boyun eğmedik. Demokrasi için verilen bu savaşı Türk milleti kazandı. Gelecek nesillere de bu darbe girişiminin nedenlerini ve sonuçlarını anlatmamız gerekiyor." 'GÜCÜMÜZÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK'
- Ferman Toprak:
"Bundan iki yıl önce yaşadığımız
hain darbe girişiminde
şehit olanlarımıza
rahmet, gazilerimize sağlık
diliyorum. Mutlu ve gururlu
bir gün bugün. Türk milletinin
ve vatanımızın gücünü
tüm dünyaya gösterdik.
Onurlu ve şerefli duruşumuzu
herkes anladı ve gördü."