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ABD’li yıldızın keyifli günlüğü

filminin ‘Effie Trinkett’i Elizabeth Banks, yeni çekilecek filminin çalışmaları için ’da. Önceki gün Tarihi Yarımada’yı dolaşıp ’nda alışveriş yapan 44 yaşındaki oyuncu, ”İstanbul-Türkiye’deyim ve bu muhteşem yerden çok cool şeyler paylaşıyorum” diyerek Instagram hesabından paylaşım yaptı. Banks, ardından Ayasofya’yı ziyaret etti

ÖZNUR KAYMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
ABD’li yıldızın keyifli İstanbul günlüğü
'' serisindeki 'Effie Trinkett' rolüyle tanınan ABD'li aktris Elizabeth Banks, 'da... Ülkemizde çekilecek yeni filminin çalışmaları için İstanbul'a gelen güzel yıldız, önceki gün Tarihi Yarımada'da dolaşıp 'nda alışveriş yaptı. 44 yaşındaki aktris, 'nin önünde çektirdiği fotoğrafı Instagram'daki 2.2 milyon takipçisiyle paylaştı. Banks, fotoğrafın altına "İstanbul-Türkiye'deyim ve bu muhteşem yerden çok cool şeyler paylaşıyorum" diye yazdı.
Ayasofya'nın ardından Eminönü'ne geçen Banks, muhteşem deniz manzarası önünde poz verip 'Istanbul' etiketiyle sayfasında paylaştı. Insta-story'de İstanbul'dan pek çok hikaye de yayınlayan güzel yıldız, öğle yemeği yerken çektiği görüntüyü "Türkiye'deki insanlara boomerang nasıl yapılırmış gösteriyorum" notuyla paylaştı. Eğlenceli filtrelerle paylaşımlar yapan Banks, Türkiye'de çok keyifli anlar yaşadığını tüm dünyadaki takipçilerine gösterdi.
Mısır Çarşısı'nda gördüğü baharat tezgahlarını çok beğenen Banks, çarşıda çektiği görüntüleri 'Spice Market' (Mısır Çarşısı) etiketiyle paylaştı. Daha sonra yürüyerek 'ya giden Banks, sokaklarda dolaşırken pek çok görüntü kaydetti. Çevredeki dükkanlarda gördüğü cansız mankenleri ilginç bulan ünlü oyuncu, "Bu çocuk mankeni nereden bulmuşlar? İstanbul'da alışveriş çılgınca" notunu düştü.
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ABD’li yıldızın keyifli İstanbul günlüğü
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