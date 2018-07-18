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ye açılan tazminat davasına ret!

, ünlü oryantal ’nın eşi ’nin, si ’a açtığı 50 bin liralık tazminat davasını reddetti

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Eski sevgiliye açılan tazminat davasına ret!
Şarkıcı , geçtiğimiz yıl özel bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına bağlanarak si 'nin kendisini oryantal ile aldattığını ileri sürmüştü. Ünlü şarkıcı; bu açıklamasının ardından, eski sevgilisi Hasan Dere'nin kendisine yaşattığı fiziksel şiddetten ve maddi-manevi zorluklardan bahsederek Dere'nin yeni eşi Asena'yı uyarmıştı.

ŞİKAYET ETTİ
Hasan Dere, şarkıcı Gençay'ın bu açıklamasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisini olmadığı biri gibi gösterdiğini ileri sürdüğü Gençay'ın cezalandırılmasını istemiş, 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Savcılıkça yürütülen soruşturma, geçtiğimiz aylarda sonuçlandı ve savcılık, Dere'nin şikayetine takipsizlik kararı verdi. Kararda; Gençay'ın, Dere'yle bir ilişki yaşadığı ve ünlü şarkıcının açıklamalarının suç niteliği taşımadığı belirtilmişti.

DAVA REDDEDİLDİ
İstanbul 'nde devam eden tazminat davası ise dün sonuçlandı. Savcılık, Dere'nin açtığı davayı reddetti. Mahkeme, fiziki şiddet yaşayan ve bunu delillendiren Gençay'ın yaşadığı hezeyan sonucu açıklama yaptığını ve tazminata mahkum edilemeyeceğini kaydetti.

Nur YILMAZ/ÖZEL İSTİHBARAT
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Eski sevgiliye açılan tazminat davasına ret!
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