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Sahillere ünlü çıkarması

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Sahillere ünlü çıkarması
Tan aşk sarhoşu
Şarkıcı Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle 'da ilk kez görüntülendi. Taşçı, sabah saatlerinde sarışın sevgilisiyle otelin iskelesinde spor yaptı. Esneme hareketleri yaptıktan sonra, ayaklarını havaya kaldırmaya çalışan ünlü şarkıcının, bu hareketi yaparken defalarca düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi ise onu öperek teselli etti. Daha sonra iskelede bol bol fotoğraf çektiren sevgilileri görenler, "Tan aşk sarhoşu olmuş" demekten kendilerini alamadı.

'Miras değil, alın teri'
OYUNCU , bu yıl da Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor. Önceki gün üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle görüntülenen Aksoy, yeni oyuncağıyla önce Hoca'nın Yeri'ne gitti, ardından naylonlarını bile sökmediği bisikletiyle Türkbükü'nü turladı. Saatte 35 km. hıza çıkabilen, 70 kilometre menzilli bisikletiyle sahil şeridinin tozunu attıran oyuncu, "Miras değil, alın teri" diyerek gazetecileri güldürdü.

Eski Başbakan teknesiyle Bodrum'da
TÜRKIYE'NIN 22'nci başbakanı , her yıl olduğu gibi tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Türkbükü açıklarında demirli teknesine gitmek için karayolu ile sahile inen Çiller, gazetecilere selam verdi. Botuyla teknesine geçen , "Kolay gelsin, teşekkür ederim" diyerek oradan ayrıldı.

Sabaha kadar eğlence
MAGAZININ ünlüleri, Bodrum'daki Sess Türkbükü'nde bir araya geliyor. İş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, DJ 'ın çaldığı parçalarla sabaha kadar eğleniyor. Önceki akşam Sess'e gidenler arasında Çağla Şıkel ve Elif Dürüst de vardı.

Akduman'a koç desteği
ATV dizisi 'Beni Bırakma'da oynayan Emrah Akduman, yaşam koçu Dr. Ender Saraç ile Bodrum'da buluştu. Akduman, Saraç'ın hayatını değiştirdiğini belirtti. Saraç ise "Emrah'ın beslenmesinden nasıl stres atacağına kadar her şeyiyle ilgilendim. Bir yılda olumlu sonuçlar aldık" dedi.
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Sahillere ünlü çıkarması
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