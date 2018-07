Sahillere ünlü çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum 'da ilk kez görüntülendi. Taşçı, sabah saatlerinde sarışın sevgilisiyle otelin iskelesinde spor yaptı. Esneme hareketleri yaptıktan sonra, ayaklarını havaya kaldırmaya çalışan ünlü şarkıcının, bu hareketi yaparken defalarca düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi ise onu öperek teselli etti. Daha sonra iskelede bol bol fotoğraf çektiren sevgilileri görenler, "Tan aşk sarhoşu olmuş" demekten kendilerini alamadı.OYUNCU Bekir Aksoy , bu yıl da Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor. Önceki gün üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle görüntülenen Aksoy, yeni oyuncağıyla önce Hoca'nın Yeri'ne gitti, ardından naylonlarını bile sökmediği bisikletiyle Türkbükü'nü turladı. Saatte 35 km. hıza çıkabilen, 70 kilometre menzilli bisikletiyle sahil şeridinin tozunu attıran oyuncu, "Miras değil, alın teri" diyerek gazetecileri güldürdü.TÜRKIYE'NIN 22'nci başbakanı Tansu Çiller , her yıl olduğu gibi tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Türkbükü açıklarında demirli teknesine gitmek için karayolu ile sahile inen Çiller, gazetecilere selam verdi. Botuyla teknesine geçen eski başbakan , "Kolay gelsin, teşekkür ederim" diyerek oradan ayrıldı.MAGAZININ ünlüleri, Bodrum'daki Sess Türkbükü'nde bir araya geliyor. İş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, DJ Can Parlak 'ın çaldığı parçalarla sabaha kadar eğleniyor. Önceki akşam Sess'e gidenler arasında Çağla Şıkel ve Elif Dürüst de vardı.ATV dizisi 'Beni Bırakma'da oynayan Emrah Akduman, yaşam koçu Dr. Ender Saraç ile Bodrum'da buluştu. Akduman, Saraç'ın hayatını değiştirdiğini belirtti. Saraç ise "Emrah'ın beslenmesinden nasıl stres atacağına kadar her şeyiyle ilgilendim. Bir yılda olumlu sonuçlar aldık" dedi.