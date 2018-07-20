Gülsim Ali İlhan tacizci hayranını ihbar etti

Bir dizide başrol oynayan 25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu. Genç kadının sosyal medya hesabına, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından mesajlar gönderiliyordu. Mesajlarda hayranlığın yanı sıra, cinsel içerikli sözler de yer alıyordu. Başta mesajları önemsemeyen genç kadına, bir yandan da Timuçin K. adlı kişiden sürekli farklı hediyeler ve çiçekler geliyordu. Bir gün dizi çekimi için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan İlhan, karşısında Timuçin K.'yı görünce korkarak orayı terk etti.







'NİYETİM CİDDİYDİ'

Bu olayın ardından güzel oyuncunun evinin önüne giden Timuçin K., İlhan'ı gözetlemeye başladı. Evin önüne yüzük bırakan Timuçin K., ertesi gün yüzüğün yerinde olmadığını görünce kendisinin evlenme teklifini kabul ettiğini sanıp ünlü oyuncunun kapısını çaldı. Panikleyen İlhan, polisi arayıp yardım istedi. Psikolojisinin bozulduğunu belirten ünlü oyuncu, bu kişinin cezalandırılmasını istedi. Genç oyuncunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Timuçin K.'nın ifadesine başvuruldu.







Timuçin K., televizyonda gördüğü genç kadına hayranlık duyduğunu ve attığı mesajlardaki 'Bohçanı topla' ifadesiyle niyetinin ciddi olduğunu gösterdiğini savundu. 33 yaşındaki şahıs; İlhan'ın mesajlarına cevap verdiğini, kendisinden haber alamayınca da evinin önüne gidip beklediğini anlattı. Timuçin K. hakkında dava açılırken, hazırlanan iddianamede; İlhan'ı sosyal medyada takip eden şüphelinin, ünlü oyuncu kabul etmemesine rağmen, onun çalıştığı dizi setleri ve ajanslara çiçekler göndermeye ve hayranıymış gibi İlhan'a yaklaşmaya devam ettiği kaydedildi. İddianamede; şüphelinin bu eylemlerinin bir yıl sürdüğü ifadesi yer aldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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