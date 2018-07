İmkanım olsa Türkiye’de kalırdım

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da sahneye çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie , 17 Temmuz'da ilk kez Antalya 'da hayranlarının karşısına çıktı. Sesi, eğlenceli şarkıları ve güzelliğiyle büyük ilgi toplayan ünlü şarkıcı, konserin gerçekleştiği Regnum Carya'da, gecelik fiyatı 20 bin dolar olan bir villada konakladı. Ekibiyle birlikte Antalya 'ya gelen ünlü şarkıcı, ultra lüks villada GÜNAYDIN 'a konuştu. Altın tozuyla hazırlanan baklavaya bayılan ve büyük bir iştahla her öğünde baklava yiyen Anne Marie, İngiltere'de bir Türk ailesiyle komşu olduğunu da söyledi. İşte ünlü yıldızın GÜNAYDIN'a anlattıkları...Benim için hayranlarımla aramdaki ilişki çok önemli. Hepsi harika ve bana karşı sevgi dolular. Onlar olmasa turneye çıkıp dünyanın dört bir yanında şarkılarımı söyleyemezdim. Bu benim için çok değerli.Kesinlikle kendi şarkılarımı yazmayı tercih ederim. Çünkü beste yapmak benim için terapi seansı gibi bir şey. İçimdeki şeylerin dışarı çıkmasına izin veriyorum böylece. Ama bir yandan cover yapmayı da seviyorum. İkisi de çok eğlenceli.Katy Perry ve Adele'in kombinasyonu olarak adlandırılmak cool bir şey, bana uyar! Aslında tüm kadın şarkıcıların harika olduğunu düşünüyorum. Aramızda bir rekabet olduğunu sanmıyorum çünkü birbirimizden farklıyız.İdman yapmak bana vücudumu nasıl kontrol edeceğimi öğretti. Sahnede ne tarafa döneceğimi, hangi hareketleri yapacağımı biliyorum bu sayede. Gücümü kullanmayı öğrenmem benim için çok iyi. Sahnede kendime daha çok güveniyorum. Bu spor, kendinize inanmanızı sağlıyor. Bu şu anda benim için sahnede ve diğer alanlarda çok önemli bir şey.Sırrın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bugüne kadar çok sıkı çalıştım ve kendi hayatımla ilgili şarkılar yazdım. İnsanların bunu anladığını ve takdir ettiğini düşünüyorum. Çok uzun zamandır bu iş için çalışıyorum ve işimi doğru yaptığımı umuyorum. Yabancı bir ülkeye gitme konusuna gelirsek... Neredeysem, orada olma deneyimini yaşamayı seviyorum. Türkiye 'de olabildiğim için minnettarım. Buraya gelirken saçma şeyler istemedim, sadece burada olmanın tadını çıkarıyorum.Başta müziğimi bu şekilde yapacağımı düşünmezdim ama doğal olarak böyle gelişti. Kendi hayatım ve yaşadıklarım hakkında şarkılar yazarken çok rahatım. Hikayeler uydurmak, yaşamadığım şeyler hakkında şarkılar yazmak bana çok zor geliyor. Yaşadıklarımı anlatmam, diğer insanların da şarkılarda kendi yaşadıklarını bulmasını sağlıyor. Böylece şarkılarımla bağ kurabiliyorlar. Bu, çember gibi bir şey. İnsanlara yardım etmeyi, onların gülümsediğini ve mutlu olduklarını görmeyi seviyorum. Her şey çok güzel...Çok sevdim! Burada her yerde tatlı şeyler vardı ve ben tatlı yemeyi çok severim. O yüzden baklava gibi şeylere bayıldım! Her gün bütün yemeklerde baklava yedim. Şimdiden İngiltere'deki tanıdıklarıma ülkenizden bahsetmeye başladım. Herkese buraya gelmelerini söylüyorum. İmkanım olsaydı burada kalırdım! Ama programım gereği geri dönmek zorundayım. Burada yaşayan insanları çok kibar buldum. Karşılaştığım herkesin sevgi dolu olduğunu gördüm. Herkes Türkiye'yi ziyaret etmeli.İngiltere'de bir Türk ailesiyle komşuyum. Evime iki yıl önce taşındım. Komşularım beni evlerine davet etti ve benim için bir masa hazırladılar. 'Aa teşekkür ederim' dedim. Beş dakika içinde kaynaştık ve iyi bir ilişki kurduk.