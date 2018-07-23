Mehmet Kocadon: Yeni sistem devlete ivme kazandıracak

'SAYIN BAŞKAN ERDOĞAN İCRAAT ODAKLI BİR KABİNE ATADI. BU YÜZDEN BAŞARILI OLACAK'



'ÇÖP SORUNU İÇİN BİZE DESTEK VEREN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR EDERİM'



'CHP'LİLER HIRSLARINA YENİK DÜŞÜYOR... BAŞARILI OLAN AYAĞINDAN AŞAĞI ÇEKİLİYOR'



'BAŞKAN ERDOĞAN HALKI İYİ TANIYOR SORUNLARI BİLİYOR BU YÜZDEN BAŞARILI'



CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, GÜNAYDIN'a konuştu. CHP'nin halka açılması gerektiğini belirten Kocadon; Başkan Erdoğan'ın belediyecilikten geldiği için halkın sorunlarını bildiğini, bu yüzden başarılı olduğunu söyledi.

- Bodrum, beyaz evleri ile meşhur ancak son yıllarda çok sayıda bina yapılıyor. Bu, Bodrum'un doğal yapısını bozmuyor mu?

Bodrum'un hâlâ Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasının en önemli nedeni, kentsel kimliğini korumasıdır. Ben belediye başkanı olarak Bodrum'un kentsel kimliğinin korunmasına çok önem veriyorum. Yatay mimarinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Zaten yatay mimarinin yaşam alanları için ne kadar önemli olduğunu geçen sene yaşanan Bodrum depreminde de gördük.

Binalarımızın sağlam oluşu ve yatay mimari sonucu depremden kimse zarar görmedi. Son zamanlarda yamaçlarda evler yapılmaya başlandı. Kotlardan dolayı bazı yerlerde 2.5 kat görünen binalar var. Buna da yasalar izin veriyor. Burada önemli olan nokta, Bodrum'un kentsel kimliğine uygun evler yapılması. Bunun dışındaki bina tercihlerine de saygı gösteriyorum açıkçası. İnşaat sektöründeki markalaşmış tüm firmalar buraya yatırım yapıyor. Bu durum bile Bodrum'un turizm açısından ne kadar kıymetli bir yer olduğunu gösteriyor.

- Bodrum'da çöp sorunu var. Hatta eylem bile yapıldı bu konuda. Bu soruna neden çözüm üretilmiyor?

Çöp sorununa geçmiş dönemde proje üretilmişti.

Avrupa Birliği'nden fon da aktarıldı.

Ancak büyükşehir belediye yasası değişince, katı atık toplama alanları büyükşehir belediyesine geçti. Sit alanlarından dolayı da bu proje rafa kalktı. Dönemin Orman Bakanı, Muğla Valimiz ve Bodrum Kaymakamlığı'mızın yoğun girişimleriyle bu sorunun çözümü için bize yeni bir yer gösterildi.

Hükümete desteğinden dolayı teşekkür ederim. Şu anda da çöp sorununu çözmek için hızlı biçimde bu projeyi hayata geçiriyoruz.

Bodrum'daki çöp sorununun en kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum.

- Belediye olarak yeni projeniz var mı?

Bodrum markalaşmış bir ilçe zaten.

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok bilinen turizm merkezlerinden biri. Birçok önemli yatırım da Bodrum'a geliyor. Bana oy versin vermesin; Bodrum'da herkese hizmet götürmeye çalışıyorum. Zaten belediyecilikte önemli olan budur. Herkese kapım açık. Çevrenin korunmasına çok önem veriyorum. Hatta ödül bile aldım bundan dolayı. Görme engelli vatandaşlarımız için plaj açtık. Eğitime büyük destek veriyorum.

Çocuklara belli yaşta insana saygı eğitimi, çöp eğitimi, çevreye saygı eğitimi veremezseniz, okuyup da adam olamamış nesiller yaratırız. Bu yüzden öğretimden önce çocuklara bu tarz eğitimlerin verilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Yenilenebilir enerjiye de belediye olarak önem veriyoruz. Hatta belediye binamızın bir tanesinde güneş enerjisini devreye soktuk.

Bunun yanı sıra Bodrum'un güzel denizini temiz tutmak için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz.



MUĞLALILAR 'ADAY OL' DİYOR



- Yerel seçimler yaklaşıyor. Tekrar Bodrum'dan mı aday olacaksınız?

Büyükşehir yasası, Bodrum gibi yerlere çok uymadı. Bu yasanın tekrar gözden geçirileceğine inanıyorum. Bodrum, bağlandığı ilden çok daha büyük bir ilçe, hem ekonomik, hem de nüfus açısından.

Bunun için yeni yasaya geçiş aşamasında sıkıntı yaşıyoruz. Eğer mevcut sistemle yerel seçimlere gidilirse, Muğla halkından aday olmam yönünde böyle bir talep ve beklenti var.

- Siz başkanlık sistemini genel olarak nasıl buluyorsunuz?

Yeni sistemin artılarını ve eksilerini zamanla göreceğimizi düşünüyorum.

Sayın Başkan Erdoğan'ın getirdiği yeni sistemin aslında belediye başkanlığı sistemi ile çok ortak noktası var. Erdoğan, belediye başkanlığından geldiği için bu sistemi çok iyi biliyor. Belediyenin de meclisi var, meclis üyeleri var mesela. Tıpkı yeni sistemde olduğu gibi. Ama tüm güç belediye başkanında, tek yetkili belediye başkanı.

Başkan Erdoğan'ın da getirdiği sistem buna benziyor. Yeni sistem devlete ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum. Hızlı şekilde karar alınıp uygulanma noktasında yargı bağımsızlığını koruyabilmek bu sistemde çok önemli.

- Yeni sistemin sizce yerel yönetimlere etkisi nasıl olur?

Sayın Başkan Erdoğan, belediyecilikten gelen biri olduğu için yerel yönetimlerle ilgili tüm sorunları yakından biliyor. Onun için ben inanıyorum ki yeni sistemde, yerel yönetimlerle ilgili iyi kararlar alınacaktır. Hatta yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapıldığını da duyuyorum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum.

Başkan Erdoğan olduğu için yeni sistemin yerel yönetimlere fayda sağlayacağını düşünüyorum.