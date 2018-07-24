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3 bin dolarlık ‘salaş’ tarz!

Giriş Tarihi: 24.7.2018
3 bin dolarlık ‘salaş’ tarz!
'Reputatıon' adlı turnesine devam eden , önceki gün 'taki evinden çıkarken görüntülendi. Konser öncesi provaya giden güzel şarkıcı; kot şort ve sweatshirt giyerek sade bir görünüm sergilese de, üzerindeki giysilerin fiyatları dudak uçuklattı. Swift; New York baskılı, Balenciaga markalı kapüşonlu pembe sweatshirt'üne 895 dolar, Giuseppe Zanotti tasarımı spor ayakkabılarına ise 648 dolar ödedi. Güzel yıldızın imzalı kot şortu 295 dolar, Louboutin sırt çantası ise tam bin 95 dolar değerinde.
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3 bin dolarlık ‘salaş’ tarz!
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