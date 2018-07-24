Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor mu? İşte ilk açıklama...

Oyuncu Bora Akkaş kendisi gibi oyuncu meslektaşı Seda Türkmen’le geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine girdi. Beykoz Kundura Fabrikası'nda rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren çift fabrikaya deniz yoluyla geldi. Oyuncu çift Seda Türkmen - Bora Akkaş'ın evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği ileri sürüldü. Bugün ise Seda Türkmen konu ile ilgili açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 24.7.2018 14:47Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 14:56
Bora Akkaş ile Seda Türkmen geçen yıl ağustos ayında Beykoz Kundura Fabrikası'nda görkemli bir törenle evlenmişti.