Diyarbakır’a Enerji geldi

Terörden temizlenen ve büyük bir yenilenme sürecine giren Diyarbakır
'da geçtiğimiz hafta sonu GE-Man Enerji
Festivali yapıldı. Onbinlerce kişinin katıldığı, birbirinden ünlü isimlerin performans sergilediği festivalde önceki gün Sinan Akçıl
da sahneye çıktı. Türkiye turnesi kapsamında festivalde konser veren Akçıl, gecede Diyarbakırlı hayranlarına Kürtçe "Sizi seviyorum" diye seslendi. Sahnedeyken bir ara ayakkabısının bağı çözülen sanatçı, eğilerek ayakkabısını bağladı. Sahnede sevilen şarkılarını Diyarbakır halkıyla birlikte seslendiren Akçıl, seyirciden tam not aldı. İZDİHAM YARATTI
Yorulmak bilmeyen şarkıcı, Diyarbakır konserinden sonra İstanbul
'a dönerek Anatolium Marmara AVM'de sahneye çıktı. İzdiham yaratan Akçıl'ı izleyenler arasında Seda Sayan da vardı.