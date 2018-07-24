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’da düzenlenen GE-Man Festivali’nde konser veren , on binlerce kişiyi şarkılarıyla coşturdu. Akçıl, hayranlarına Kürtçe “Sizi seviyorum” diye seslendi

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Diyarbakır’a Enerji geldi
Terörden temizlenen ve büyük bir yenilenme sürecine giren 'da geçtiğimiz hafta sonu GE-Man Festivali yapıldı. Onbinlerce kişinin katıldığı, birbirinden ünlü isimlerin performans sergilediği festivalde önceki gün da sahneye çıktı. Türkiye turnesi kapsamında festivalde konser veren Akçıl, gecede Diyarbakırlı hayranlarına Kürtçe "Sizi seviyorum" diye seslendi. Sahnedeyken bir ara ayakkabısının bağı çözülen sanatçı, eğilerek ayakkabısını bağladı. Sahnede sevilen şarkılarını Diyarbakır halkıyla birlikte seslendiren Akçıl, seyirciden tam not aldı.

İZDİHAM YARATTI
Yorulmak bilmeyen şarkıcı, Diyarbakır konserinden sonra 'a dönerek Anatolium Marmara AVM'de sahneye çıktı. İzdiham yaratan Akçıl'ı izleyenler arasında Seda Sayan da vardı.
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Diyarbakır’a Enerji geldi
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