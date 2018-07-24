‘Herkes elini taşın altına koymalı’

Burak Sağyaşar
ve Hatice Şendil
çifti, önceki gün Vadistanbul AVM'deydi. Çıkışta gazatecilerin sorularını yanıtlayan çift, oyunculara yönelik düzenleme ile bölüm fiyatlarının yarı yarıya düşürülmesi ile ilgili görüşlerini açıkladı. "Sektörde böyle bir değişiklik için, herkesin bir süre elini taşın altına koyması gerekiyor. İyi oyuncular senaryonun ve yapımın kalitesine baktığı için pek de bir sorun yaşanacağını sanmıyorum" diye konuşan Sağyaşar, "Tabi ki biz de internet dizisi yapmayı çok istiyoruz" diye ekledi. Hatice Şendil ise proje okumalarına başladığını ve iyi bir projeyle ekranlarda olmayı istediğini belirtti. Şendil, "Şu an bana gelen dizi ve film projelerini okumaya devam ediyorum. İyi bir işle ekranlara dönmek ve seyirciyi memnun etmek önceliğim. Oğlum Can'ın biraz daha büyümesini beklemek istiyordum ancak sokağın sesini dinleyip seyircilerin istediklerini yapmak istiyorum" diye konuştu.