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Bunalımdaki anne kızlarını korkuttu

’nin annesi ’ün, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” diyerek uyku ilacı içtiği iddia ediliyor. Annesi hastanelik olan şarkıcının büyük üzüntü yaşadığı söyleniyor

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Bunalımdaki anne kızlarını korkuttu
'İLGİLENMİYORSUNUZ'
cephesinden şok iddia! Sanatçının annesi 'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor! Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.

'KAVGALARDAN SIKILDIM'
Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor.

Hadise, ablası ve kardeşi Derya Açıkgöz; anneleri Gülnihal Açıkgöz ile.
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Bunalımdaki anne kızlarını korkuttu
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