Bunalımdaki anne kızlarını korkuttu

'İLGİLENMİYORSUNUZ'
Hadise
cephesinden şok iddia! Sanatçının annesi Gülnihal Açıkgöz
'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor! Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.
'KAVGALARDAN SIKILDIM'
Kızları,
annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor.
Hadise, ablası Hülya Açıkgöz
ve kardeşi Derya Açıkgöz; anneleri Gülnihal Açıkgöz ile.