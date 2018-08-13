Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > İşte Bengü'nün düğün davetiyesi

İşte 'nün davetiyesi

Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı , birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ’29 Ağustosta evleneceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 19:42
İşte Bengü'nün düğün davetiyesi

Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı , birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak '29 Ağustosta evleneceğiz.' İfadelerini kullanmıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Bengü'nün düğün davetiyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN