Seren Serengil ve Yaşar İpek düğün yaptı

İlişki sözleşmesinden sonra aralarındaki problemleri halleden Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermiş; Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu. Seren Serengil bir süredir birlikte olduğu Yaşar İpek ile çıktıkları Fransa tatilinde sürpriz yaparak nikah masasına oturdu. Ünlü çift evlendikten aylar sonra da düğün yaptı. İşte o kareler…
Giriş Tarihi: 13.8.2018 09:49Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 09:53
Sunucu Seren Serengil ve türkücü Yaşar İpek, mayıs ayında tatil için gittikleri Fransa'da sürpriz bir kararla evlenmişti.