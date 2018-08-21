Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > İflas iddialarına Emre Altuğ'dan açıklama geldi!

iddialarına 'dan açıklama geldi!

'un da ortağı olduğu iddia edilen gece kulübü Alaçatı Gazino Sako'nun mali krize girdiği, kapanacağı söyleniyordu. Şarkıcı Deha Bilimlier ''Kulüpten paramı alamadım, dava açıyorum'' demişti

Giriş Tarihi: 21.8.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 16:21
İflas iddialarına Emre Altuğ'dan açıklama geldi!

, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklama yaptı:

"Birkaç gündür adımın da dahil edildiği Gazino Soko meselesine bir açıklık getirmek isterim. Adımı geçirerek etti haberlerinin herhangi bir gerçekliği yoktur. Gazino Sako'yla tüm ilgim sahne düzeni, mekanda çalışacak sanatçı bağlantıları ve reklamdan ibarettir. Kazançları bağlamında herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Buna rağmen şarkıcı arkadaşımın yaşadığını söylediği mağduriyetle ilgili konuyu araştırıyorum ve elimden gelen desteği de vereceğimi bildirmek isterim. Herkese huzurlu, mutlu bayramlar dilerim"

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İflas iddialarına Emre Altuğ'dan açıklama geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN