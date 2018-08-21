İflas iddialarına Emre Altuğ'dan açıklama geldi!

Emre Altuğ, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklama yaptı:

"Birkaç gündür adımın da dahil edildiği Gazino Soko meselesine bir açıklık getirmek isterim. Adımı geçirerek iflas etti haberlerinin herhangi bir gerçekliği yoktur. Gazino Sako'yla tüm ilgim sahne düzeni, mekanda çalışacak sanatçı bağlantıları ve reklamdan ibarettir. Kazançları bağlamında herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Buna rağmen şarkıcı arkadaşımın yaşadığını söylediği mağduriyetle ilgili konuyu araştırıyorum ve elimden gelen desteği de vereceğimi bildirmek isterim. Herkese huzurlu, mutlu bayramlar dilerim"