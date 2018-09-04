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Ay yıldızlı bayrağı öptü

'tan 'ye sevgi gösterisi!

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
Ay yıldızlı bayrağı öptü

Dünyaca ünlü Amerikalı alternatif rock grubu , 'deki ilk konserini önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta verdi. kapsamında gerçekleşen konserde grup, toplam 18 şarkı seslendirdi. Imagine Dragons'ın solisti , "İlk kez Türkiye'ye geliyorum ama bunun son olacağını sanmıyorum. Muhteşem bir ülke burası... İnanılmaz bir kültüre, şahane lezzetlere sahipsiniz. Sizi ve enerjinizi kalpten hissediyorum" dedi.

TEZAHÜRATLARLA İNLEDİ
İzleyicilerin sahneye uzattığı iki Türk bayrağını eline alan Dan Reynolds, iki bayrağı da öptükten sonra mikrofon ayağına yerleştirdi. Daha sonra diz çöken ünlü müzisyen, bayrağımıza büyük bir övgüde bulundu. Reynolds'ın bu hareketine, binlerce seyirci alkışları ve tezahüratlarıyla karşılık verdi. Grubun Türk hayranları, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

UNUTULMAZ GECE
çıkışlı Imagine Dragons, ilk kez geldikleri İstanbul'da 2.5 saat boyunca toplam 18 şarkı seslendirdi. Türk seyircilerine övgüler yağdıran grup üyeleri, bu konserin kendileri için unutulmaz olduğunu söyledi.

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Ay yıldızlı bayrağı öptü
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