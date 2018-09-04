Ay yıldızlı bayrağı öptü

Dünyaca ünlü Amerikalı alternatif rock grubu Imagine Dragons, Türkiye'deki ilk konserini önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta verdi. İstanbul Blue Night kapsamında gerçekleşen konserde grup, toplam 18 şarkı seslendirdi. Imagine Dragons'ın solisti Dan Reynolds, "İlk kez Türkiye'ye geliyorum ama bunun son olacağını sanmıyorum. Muhteşem bir ülke burası... İnanılmaz bir kültüre, şahane lezzetlere sahipsiniz. Sizi ve enerjinizi kalpten hissediyorum" dedi.

TEZAHÜRATLARLA İNLEDİ

İzleyicilerin sahneye uzattığı iki Türk bayrağını eline alan Dan Reynolds, iki bayrağı da öptükten sonra mikrofon ayağına yerleştirdi. Daha sonra diz çöken ünlü müzisyen, bayrağımıza büyük bir övgüde bulundu. Reynolds'ın bu hareketine, binlerce seyirci alkışları ve tezahüratlarıyla karşılık verdi. Grubun Türk hayranları, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

UNUTULMAZ GECE

Las Vegas çıkışlı Imagine Dragons, ilk kez geldikleri İstanbul'da 2.5 saat boyunca toplam 18 şarkı seslendirdi. Türk seyircilerine övgüler yağdıran grup üyeleri, bu konserin kendileri için unutulmaz olduğunu söyledi.