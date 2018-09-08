Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Megan Fox'tan 'Troya' paylaşımı

Megan Fox'tan 'Troya' paylaşımı

'ye geçtiğimiz Temmuz ayında belgesel çekimi için gelen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, Troya 'nde çektirdiği fotoğraflarını hesabından paylaştı.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 21:50
Megan Fox'tan 'Troya' paylaşımı

merkezli, 'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'in yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan 'Myths&mysteries with Megan Fox' isimli belgeselin çekimleri için Türkiye'ye gelen Hollywood yıldızı, ABD'li oyuncu Megan Fox, Troya Ören Yerin'deki çekimlere de katılmıştı. Annesi Gloria Darlene Fox ile Troya'da çekildiği fotoğrafları hesabından paylaşan Fox, mesajında ise çekimler boyunca konakladığı otele tesekkür edip, "Kraliçe ile Troya ziyareti ve muhteşem Bozcaada'yı, Homeros'un İlyadası'nın yalnızca epik bir şiirden daha fazlası olduğuna dair kanıtlar bulma umuduyla keşfetmek" ifadelerini kullandı.
Hollywood yıldızı Megan Fox'un paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi. Megan Fox'a Troya ziyareti sırasında eşlik eden Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ise, "Oldukça sempatik ve mütevazı Megan Fox'un çektiği Troya Belgeseli gösterime girdiğinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İngilizce konuşulan ülkelerde Türkiye, ve Troya'nın tanıtımında çok etkili olacak" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Megan Fox'tan 'Troya' paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN