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boşanmanın ardından ilk konserini verdi! O detay dikkatlerden kaçmadı

ile yaşadığı Beykoz'daki villaya yapılan haciz işlemi sonrasında boşanma kararı alan , sürpriz ayrılık sonrası ilk konserini verdi. Ünlü şarkıcının ’daki konserinde bir detay dikkatlerden kaçmadı

Giriş Tarihi: 13.9.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 15:21
Demet Akalın boşanmanın ardından ilk konserini verdi! O detay dikkatlerden kaçmadı

'nın Serik ilçesinde düzenlenen Serik Festivali kapsamında vatandaşlara tapuları dağıtıldı. Gecenin finalinde sahneye çıkan şarkıcı , hayranlarını coşturdu.

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Demet Akalın boşanmanın ardından ilk konserini verdi! O detay dikkatlerden kaçmadı
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