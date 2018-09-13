Demet Akalın boşanmanın ardından ilk konserini verdi! O detay dikkatlerden kaçmadı
Okan Kurt ile yaşadığı Beykoz'daki villaya yapılan haciz işlemi sonrasında boşanma kararı alan Demet Akalın, sürpriz ayrılık sonrası ilk konserini verdi. Ünlü şarkıcının Antalya’daki konserinde bir detay dikkatlerden kaçmadı
Giriş Tarihi: 13.9.2018 15:07Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 15:21
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Serik Festivali kapsamında vatandaşlara tapuları dağıtıldı. Gecenin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Demet Akalın, hayranlarını coşturdu.