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'den ters köşe! filmi 28 Eylül’de vizyona girecek

Beyaz perdenin sevilen oyuncuları , Tuna Orhan, Bülent Çolak, , Yılmaz Gruda, Sinan Çalışkanoğlu, ve Nilay Toprak'ın da yer aldığı yılın ilk büyük komedisi filmi 28 Eylül'de vizyonda

Giriş Tarihi: 13.9.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 16:12
Şafak Sezer'den ters köşe! Göktaşı filmi 28 Eylül’de vizyona girecek

Ana cast hariç tüm oyuncuları köyün yerli halkının oluşturduğu filmin konusu da yaşanmış bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye uyarlandı... filminin baş rol oyuncusu usta komedyen , filmdeki rolü ile şaşırtıcı bir ters köşe yaparak, muhteşem bir performans sergilediği köy muhtarı Kısmet olarak çıkıyor bu defa karşımıza.

GÖKTEN ''KAHKAHA'' YAĞACAK

Geçtiğimiz senelerde Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan esinlenilerek senaryoya aktarılan GÖKTAŞI filminde, Alman, Amerikalı ve Ruslar'ın yüksek ücretler karşılığında bu taşları almak istemelerini öğrenen ve muhtar Kısmet rolüyle seyirciye ters köşe yapmaya hazırlanan Şafak Sezer'in türlü dolaplarını kahkaha ile izleyeceksiniz.

"Göktaşı Muhtarın kısmetidir" felsefesiyle, taşları bir an toplayıp, para kazanmaya çalışan muhtar Kısmet rolündeki Şafak Sezer; ''Bildiğiniz tüm komedileri unutun, yaşanmış bir hikayeden uyarlanan ve tam bir aile komedisi olan Göktaşı filminde sürprizlere hazır olun'' diyor.

Göktaşı filminin fragmanı

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Şafak Sezer'den ters köşe! Göktaşı filmi 28 Eylül’de vizyona girecek
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