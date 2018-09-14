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Sanatçı danışmanıyım diyerek bizi dolandırdı

Kendisini stil danışmanı olarak tanıtan M.’nin ve ’ın ismini kullanarak takı tasarımcılarını dolandırdığı iddia edildi. Savcılık, Ahmet Sina M. hakkında soruşturma başlattı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Sanatçı danışmanıyım diyerek bizi dolandırdı
Bir kanalda yayınlanan '' isimli dizide rol alan ve şarkıcı 'ın adını kullanarak kuyumcuları ve takı tasarımcılarını dolandırdığı iddia edilen M. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığa ifade veren iki mağdur, şüphelinin kendisini stil danışmanı olarak tanıttığını, bu nedenle ona güvenerek sanatçıların takması üzere binlerce dolarlık takı verdiklerini, bu takıların bir daha geri dönmediğini ileri sürdü.

13 BİN LİRA DEĞERINDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat İşlemleri Bürosu'na başvurarak ifade veren Beliz K., yaşananları şöyle anlattı: "Ahmet Sina M. isimli şahıs İstanbul Nişantaşı'nda bulunan kuyumcumu aramış.
'Yasak Elma' isimli dizinin ve Yeşim Salkım'ın stil danışmanlığını yaptığını ve ürünlerimi kullanmak istediklerini söylemiş. Reklamımızın yapılacağını düşündüğümüz Ahmet Sina M.'nin asistanı olduğunu söyleyen Sezer K. isimli kişiye 7 bin 960 dolar değerinde takıları geri getirmek üzere teslim ettim. Ürünler getirilmesi gereken tarihte getirilmedi. Telefonla aradığımızda ulaşamadık." Savcılığa ifade veren bir diğer mağdur Burcu T. ise Ahmet Sina M.'nin sosyal medyadan bir mesaj attığını, 'Yasak Elma' isimli dizide Şevval Sam'ın kullanması için ürünlerinden istediğini belirtti. Burcu T., reklamının yapılacağını düşünerek teklifi kabul ettiğini söyledi. Ahmet Sina M.'nin kendisinden 13 bin 485 lira değerindeki 10 adet takıyı, sekiz gün içinde teslim etmek şartıyla teslim aldığını ileri sürdü. Ayrıca kendisini bir reklam karşılığı bin 600 lira daha dolandırdığını iddia eden Burcu T., Sezer isimli asistanı tarafından takıların teslim edileceğini söylediğini fakat teslimatın yapılmadığını ifade etti. Bu arada dosya hakkında daha önce takipsizlik kararı verilse de yapılan itirazı mahkemenin kabul etmesi üzerine soruşturmanın yeniden başlatıldığı öğrenildi.

'ÖNCE SANATÇIYLA KONUŞSUNLAR'
Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, sanatçıların isimlerinin kullanılarak dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili şunları söyledi: "Bu mesele çözülene kadar hiçbir firma sanatçının kendisiyle doğrudan temas kurmadan kimseye bir şey göndermesin. Instagram'da, Shapchat'te birlikte çekilmiş fotoğraflarımızı gösterip kandırıyorlar insanları. Böyle tiplerle karşılaşırlarsa 'Verin sanatçının numarasını, kendisiyle konuşalım' desinler. Zaten herhangi bir art niyet varsa o anda ortaya çıkar."
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Sanatçı danışmanıyım diyerek bizi dolandırdı
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