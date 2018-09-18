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Aynı gece 3 düğün 1 nişan

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Aynı gece 3 düğün 1 nişan
İzmir'ın Karaburun ilçesindeki Kurtuluş Törenleri kapsamında konser veren şarkıcı Zeynep, sahnede dünyaevine girdi. 'Mehmedim' şarkısıyla ünlenen Zeynep, sahneye basketbol menajeri olan damat Can Yalman ve nikah şahitlerini çağırdı. Çiftin nikahı, Karaburun Belediye Başkanı tarafından kıyıldı. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Aslı İnandık da önceki akşam hayatını menajer Ahad Kazmaz ile birleştirdi. Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla üne kavuşan ve daha sonra '' ekibine katılan İnandık'ı mutlu gününde , Hakan Özoğuz, Ece Yörenç ve yalnız bırakmadı. Aynı akşam Oyuncu Yunus Günçe de bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile evlendi. Düğüne Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hakan Altıner gibi birçok ünlü isim katıldı. Pazar gecesi oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da, sevgilisi Tuğba Gülyeşil ile nişanlandı. Ünlü oyuncu sol anahtarı şeklinde bir nişan yüzüğü yaptırdı.
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Aynı gece 3 düğün 1 nişan
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