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'tan ayrılan 'den flaş açıklama!

Şarkıcı ve sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç, Hande Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı terk etti. İşte Hande Erçel'den iddialara yanıt...

Giriş Tarihi: 18.9.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 15:39
Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel'den flaş açıklama!

Şarkıcı ve sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı terk etti.

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Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel'den flaş açıklama!
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