Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel'den flaş açıklama!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı terk etti.