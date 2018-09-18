Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel'den flaş açıklama!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç, Hande Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı terk etti. İşte Hande Erçel'den iddialara yanıt...
Giriş Tarihi: 18.9.2018 15:37Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 15:39
Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı terk etti.