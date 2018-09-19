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'in soyadını kullanmak isteyen 'ye onay çıktı

Boşandığı eşi 'in soyadını kullanmak için mahkemeye başvuran 'ye onay çıktı. Ataizi'ye hem mahkeme hem de eski eşi "Harvey" soyadını kullanması için izin verdi.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 15:11
Benjamin Harvey'in soyadını kullanmak isteyen Hande Ataizi'ye onay çıktı

, oğlunun etkilenmemesi için eski eşi 'in soyadını kullanma talebiyle geçtiğimiz hafta avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

MAHKEME TALEBİ UYGUN GÖRDÜ

Mahkemeye sunulan dilekçede "Hande Ataizi, 2012 yılından beri hem yurtiçi hem de yurtdışındaki televizyon ve sinema camiasında 'Hande Ataizi Harvey' olarak tanınmaktadır. Ayrıca evliliğinden itibaren tüm resmi işlemlerinde 'Harvey' soyadını kullanmıştır. Oğulları Leon ile aynı soyada sahip olması da çocuğun menfaatinedir" denildi.

ESKİ EŞTEN DE İZİN ÇIKTI

Hande Ataizi'nin soyadını kullanmak istediği eski eşi Harvey'den de beklenen yanıt geldi; Harvey'in avukatı Can Özede cevap dilekçesinde şöyle dedi: "Kabul ediyoruz. Hande Ataizi o soyadını kullanabilir."

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Benjamin Harvey'in soyadını kullanmak isteyen Hande Ataizi'ye onay çıktı
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