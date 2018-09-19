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Oyuna bebek arası

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
Oyuna bebek arası
sezonu, önceki akşam Kadıköy 'de sahnelenen 'Yetersiz Bakiye' oyunuyla açtı. Üç yıldır en çok izlenen komedi oyununda başrolü Eylül Öztürk'le paylaşan , bir sürprizi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve şu notla duyurdu: "Sahnede bize eşlik eden küçük ama çok küçük bir oyuncu arkadaşımız daha vardı. Kendisini kucağımıza alınca kaldığımız yerden devam edeceğiz." Gergedan Yapım'ın ortaklarından Cengiz Şahin de, "Oyunumuz kısa bir ara veriyor. Beş aylık hamile olan canımız Eylül'ü, dünyanın en büyük aşkıyla tanışacağı o mutlu günlere sağlıkla ulaşması için şimdilik uğurluyoruz" dedi.
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Oyuna bebek arası
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